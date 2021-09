Rúben Amorim: «Falta-nos peso nesta competição. Mas vamos ganhar no futuro»

Rúben Amorim considera que, apesar da derrota em Dortmund (1-0), a equipa do Sporting registou melhorias em comparação com o sucedido na 1.ª jornada. E disse que quer mais... mas tal irá demorar ainda algum tempo.





"Sabor amargo? Penso que sim. Arriscámos mais no fim mas depois de um resultado anormal na 1.ª jornada tivemos bom comportamento mas podíamos ter sido melhores. Não posso dizer nada aos jogadores, falta-nos peso nesta competição. Mas vamos ganhar no futuro", começou por dizer à TVI24 e Eleven Sports."Não chega, temos um longo caminho a percorrer. Temos de estar na Europa para ganhar experiência, dinheiro e para não vender os melhores jogadores. Vai demorar muito tempo, temos de ter paciência, e não falo do treinador, mude-se o treinador ou não. Olhando para as equipas portuguesas e para o Sporting não chega, ninguém vai contente para casa. Quando acaba sentimos que falta algo mais, o que é normal. Temos muito para construir. Nem tudo está mal. Não chega mas queremos mais. Parabéns aos jogadores.""Nem por isso, não estamos nesse momento, é competir e jogar bem. Vamos apanhar rapidamente o ritmo.""Têm sido um exemplo. Ganharam-nos o jogo na semana passada e a preocupação é demonstrar a equipa que somos e que independentemente do resultado tenham orgulho na equipa e em ser sportinguistas."