Rúben Amorim: «Fazemos um bom balanço do estágio mas temos muita coisa a melhorar»

Rúben Amorim fez um balanço positivo do estágio do Sporting que amanhã termina no Algarve mas sublinhou que a equipa ainda está longe de estar 'no ponto'.





"Foi um jogo complicado, com alguns momentos com dificuldades físicas em acompanhar os adversários. Mas sabíamos disso, estamos no fim do estágio. Entre os jogadores que estiveram na Seleção, o Palhinha teve alguma competição mas os outros não. E com muitos jogos não dá para treinar quem não joga. Foi dar ritmo a esses jogadores e consolidar processos. Fazemos um bom balanço mas temos muita coisa a melhorar", começou por dizer o treinador à Sport TV logo após o triunfo sobre o Angers (2-0).A Supertaça, diante do Sp. Braga, é já no dia 31, e Amorim reafirma que o seu conjunto ainda está a evoluir: "O que procuramos melhorar? Tudo. Temos jogadores novos, alguns a mudar de posição e sempre a evoluir. Voltámos a não sofrer golos, mesmo tendo sofrido mais ataques. Podemos melhorar tudo, tudo está ainda no início.""Não mudou nada, somos candidatos a vencer os jogos, por sermos campeões não vamos mudar a nossa maneira de ser que, ao contrário do que se pensa, é de muita ambição", finalizou.