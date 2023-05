Rúben Amorim fez a vontade... a Record!

O ano passado, antes do último jogo do Sporting, uma receção ao Santa Clara no José Alvalade, Rúben Amorim fez a vontade aos jornalistas e revelou, com exceção, o onze que ia apresentar na 34ª jornada, algo que, ontem, instado por Record, voltou a repetir, com um grande sorriso.

"Vai jogar o Franco Israel, o Esgaio, o Inácio, o Seba [Coates], o [Matheus] Reis, o Nuno Santos, o Essugo, o Morita, o Pote, o Paulinho e o Trincão", atirou o técnico num momento de boa disposição, já após ter elogiado o guarda-redes titular hoje no Minho, que, garante, lutará com Adán por uma vaga na próxima época.

"O Franco deu uma grande resposta [no dérbi]. Não só o Adán, toda a gente, terá de começar do zero e lutar por um lugar, porque só assim seremos mais competitivos. O Franco deu passos em frente na preparação!"