Rúben Amorim: «Fico até algo desconfortável quando se ganham todos os jogos na pré-época»

Rúben Amorim fez esta quarta-feira um balanço positivo da pré-época do Sporting e olhou ainda para o duelo de sábado com o Sp. Braga a contar para a Supertaça, em declarações à Sporting TV.





"A equipa está bem, está confiante. Fizemos uma boa-pré época. Os jogadores que voltaram mais tarde já se sentem mais eles próprios. Fizemos um bom jogo, temos algumas coisas a trabalhar, temos esta semana para fazer isso. Vamos estar preparados para o jogo [de sábado]", começou por dizer à televisão do emblema de Alvalade, antes de abordar o regresso dos adeptos ao estádios, algo que vai ser uma realidade já no jogo de sábado."É um momento importante para todos, não só para o futebol mas para a sociedade. Tentar voltar à normalidade. É importante para os jogadores se lembrarem que nesse jogo tivemos público, o ambiente em Alvalade era completamente diferente do que se vive hoje. É um alerta para os jogadores, está tudo bem agora mas temos de trabalhar muito, ganhar jogos e títulos para manter este bom ambiente. Estamos muito contentes por ter os nossos adeptos no estádio e os adeptos do Sp. Braga, vai ser uma grande festa. Que seja o começo da nova normalidade", vincou, deixando uma revelação curiosa acerca dos bons resultados na pré-temporada."O resultado em si não diz muito. Fico até algo desconfortável quando se ganham todos os jogos. Olho mais para o rendimento da equipa. Quando percebemos que a equipa estava mais cansada, isso demonstrava-se no jogo. Quando pensávamos que ia estar mais solta isso aconteceu, principalmente no último jogo. É bom sinal, conseguimos perceber os nossos atletas. Estão a viver um momento diferente do que viviam no início do estágio. Agora é que vai começar a contar. Fizemos o trabalho que tínhamos a fazer, temos de fazer o nosso jogo e jogar bem", concluiu.Ao Canal 11, Amorim falou ainda sobre a possibilidade de ir a penáltis: "Certamente vamos ter atenção a isso, mas não podemos fingir a pressão. Não podemos recriar isso no treino. Basta ver que no Europeu os especialistas falharam. Veremos quem está bem, quem são os melhores marcadores, mas por vezes os que têm mais confiança e os irresponsáveis servem melhor. O Pote marca bem, é um irresponsável e isso é bom [risos]. Vamos preocupar-nos em defender também e caso sejam penáltis temos fé nos nossos guarda-redes."