Rúben Amorim: «Foi mais um golo oferecido a uma equipa que não cria oportunidades...»

Amorim foi expulso por "defender Pote": «Certamente estará isso no relatório»

Rúben Amorim: «Sei de antemão que quando não se ganha todas as decisões são erradas»

Expulso nos minutos finais do jogo com o Arouca (), Rúben Amorim marcou apenas presença na conferência de imprensa. Em declarações aos jornalistas presentes em Alvalade, o treinador dos leões lamentou a falta de eficácia ofensiva e defensiva da equipa, sublinhando o facto de os seus jogadores terem "oferecido" um golo ao adversário."Faltou-nos no início alguma velocidade, mas com um Arouca sempre muito baixo fomos criando oportunidades, com cruzamentos rasteiros mas sem ninguém para encostar a bola. Depois na segunda parte, o Arouca com linha de sete e oito, ainda metemos lá o Seba, mas mesmo assim os cruzamentos não saíram bem. Um penálti falhado. E por culpa nossa, foi mais um golo oferecido a uma equipa que não cria oportunidades e nós oferecemos o golo. Resume-se assim o jogo", começou por dizer o técnico dos leões, na conferência de imprensa em Alvalade."Faltou-nos alguma energia no início, o Bellerín por dentro não funcionou. Conseguimos lembrar das oportunidades que o Arouca teve. Estamos numa situação difícil neste momento, tal como em toda a época.""Ganhando, amanhã o treino é mais alegre, o espírito dos jogadores é melhor, mas faz parte da nossa profissão. A preparação vai ser a mesma, teremos mais um dia para deixarmos passar esta derrota. Preparemos o jogo com a Juventus, uma competição diferente, em busca da vitória, o espírito não é o mesmo teremos de ir buscar mais forças para prepararmos o jogo. Já tivemos estes momentos esta época. Vamos voltar a ultrapassá-los.""É indiferente, a Liga Europa continua a ser muito difícil, estamos em desvantagem nesta altura e depois ainda temos as meias-finais e a final. Vai ser difícil de uma maneira ou de outra. Temos de preparar um jogo de cada vez e fazer o máximo até ao fim da época", terminou.