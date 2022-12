Rúben Amorim: «Foi uma boa vitória, sem sofrer golos, justa, mas podemos fazer melhor»

Rúben Amorim estava satisfeito pela vitória do Sporting por 3-0 sobre o Paços de Ferreira, mas assumiu que, apesar do positivo que retira do resultado e do encontro, o leão podia ter feito melhor."Dominámos o jogo todo. Na primeira parte assentámos melhor o jogo, percebemos melhor que o Paços parava na linha de meio-campo e tínhamos muitas bolas nas costas. Mas na segunda parte exagerámos, o Dário estava mais cansado, porque faz a parede. Tivemos oportunidades mas sem a qualidade da primeira parte. Já aconteceu com o Braga, temos de aprender. Noutros jogos, com outros adversários, vamos ter perdas que criarão problemas. Foi uma boa vitória, sem sofrer golos, justa, mas podemos fazer melhor", começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa.Este jogo marcou o final da atividade futebolística no Sporting em 2022 e, em jeito de balanço, Amorim fala num ano que não foi de todo satisfatório. "Acabámos uma época em que não fomos campeões, mas com dois títulos ganhos. Não há muito de positivo, mas temos jogadores a aparecer, adaptámo-nos a saídas. Não diria que foi muito satisfatório, ams sabemos que há que ter a noção do que é o Sporting. Sendo um clube grande, tem vinte anos entre títulos. Temos de encurtar essa distância. Ganhar títulos e não deixar outros vinte anos. No ano passado não ganhámos. É bom ter esse sentimento, entender que estamos, a meu ver, um passo atrás de outros clubes em Portugal, mas estamos a trilhar o nosso caminho. Sabemos o que queremos fazer".O triunfo sobre o Paços de Ferreira deu 3 pontos ao Sporting, mas tirou Pote (por cumprir série de cartões) e Dário Essugo (expulso) para o próximo jogo. Amorim não dramatiza e lembra que na Taça da Liga já usou a dupla que utilizará agora diante do Marítimo. "Será diferente, é na Madeira, com uma equipa a recuperar. Aqui era sem qualquer objetivo, mas quem jogou foi o Ugarte e o Matheus. E vamos tentar preparar jogo da melhor forma. Não há drama nenhum. O Ugarte volta, é um jogador importante para equipa. A equipa pode dar mais, não sofremos e isso deixa-me feliz, ganhámos, mas devemos fazer melhor".