Rúben Amorim: «Foi uma semana difícil, por culpa nossa»

Rúben Amorim reconheceu este sábado, na conferência de imprensa ao jogo da Taça de Portugal com o Varzim (domingo às 19 horas), que esta foi uma "semana difícil" na sequência de nova derrota com o Marselha por 2-0 em Alvalade.Questionado sobre se a derrota com o Marselha foi a mais perturbadora desde que chegou ao Sporting, o treinador respondeu: "Foi uma semana difícil, com Marselha não conseguimos competir, isso cria frustração. Entre estes dois jogos houve o Santa Clara, que me deixou irritado, sobretudo pela 2ª parte. Mas não foi a derrota mais difícil de digerir. Foi uma semana difícil, por culpa nossa."