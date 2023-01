Rúben Amorim: «Fomos para o intervalo a vencer justamente, mesmo com o lance esquisito»

O Sporting assegurou esta terça-feira a terceira presença consecutiva (todas sob o comando de Rúben Amorim) na final da Allianz Cup ao derrotar hoje o Arouca, em Leiria, por 2-1, com um bis de Paulinho (45'+7 e 82').

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim sublinhou a primeira parte de qualidade dos seus jogadores, apesar da pouca eficácia à frente da baliza, afirmando que o Sporting é um "justo vencedor" da eliminatória.

"Na primeira parte muito bem, a verdade é que tivemos várias oportunidades, tirando o penúltimo lance da primeira parte. Gostei muito da primeira parte, fizemos tudo o que tínhamos de fazer, menos fazer o golo com a bola à frente da baliza. Fomos para o intervalo a vencer justamente, mesmo com o lance esquisito. Na segunda parte houve o golo do Arouca e depois voltamos a contar conta do jogo, não com tantas oportunidades como na primeira parte, mas somos justos vencedores. Há momentos e as coisas esta temporada têm sido assim. Se as coisas têm de ser arrancadas a ferros... o mais importante é estar na final e em mais uma decisão. Sabíamos que o Arouca, com o campeonato que está a fazer, estava muito motivado. Foi uma meia-final. Tem muito mérito de cá estar, nós também. Mas a ideia com que eu fico é que gostei muito da primeira parte, da segunda não tanto, mas somos uns justos vencedores", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações no final do encontro.



Questionado sobre a aparente lesão e desconforto de Paulinho no ombro direito no final e a sua possível ausência para o próximo jogo, Rúben Amorim atirou: "Ainda não sei [se estará presente]. Vamos ver agora. O Paulinho tem estado sempre em todas as competições, se lembrarmos o último título do Sporting foi o Paulinho que fez o golo. Foi isso que eu lhes disse ao intervalo, que há fases difíceis na nossa carreira mas temos de nos apoiar uns aos outros. Há jogadores que no início que ninguém acredita, mas depois vamos ver os títulos pode ser o quinto, eles estão lá sempre, dão a vida pelo Sporting, pois goste-se ou não se goste, o que me interessa é o caráter dos jogadores. O Paulinho está em todas. Está na Taça da Liga e no campeonato", terminou.