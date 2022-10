Rúben Amorim: «Fui eu que disse para o jogo não ser adiado»

Rúben Amorim respondeu, na conferência de imprensa após a derrota em Arouca , à possibilidade de adiamento do jogo deste jornada com o Arouca, proposto pela Liga , tendo revelado que foi o próprio treinador do Sporting que pediu para que o encontro se disputasse hoje."Jogo não foi alterado, porque não podem dizer para alterar a 48 horas do jogo quando o nosso acabou mais cedo. Esse querer alterar da Liga para ficar um bocado bem, nós não íamos alterar o nosso planemanto, porque mexia com o planeamento do mundial. Confio no Dário, no Nazinho e em todos, porque podíamos claramente ganhar este jogo. Fui eu que disse para o jogo não ser alterado, porque já tinha dito a alguns jogadores que iam ser titulares e era o mesmo que dizer 'amigos vamos esperar e descansar os outros'. Confio em todos e como foi a resposta em campo, apenas não fizemos golos e isso é responsabilidade minha. Os jogadores que entraram tiveram empenho e qualidade. Fui eu que pedi para não alterar o jogo, porque não podemos fazer alterações a 48 horas. Era em cima da hora, nem sabíamos se o Arouca aceitava. Valia mais manter o nosso plano e seguir com a cabeça no jogo e dizer aos jogadores que contamos com todos, foi por essa razão que o jogo não foi alterado, era uma coisa em cima da hora quem nem estava bem explicada e já sabemos como as coisas são", frisou.