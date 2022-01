Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Amorim galardoado com Prémio Artur Agostinho: «É de toda equipa» Foi dele a revolução verde e branca do futebol português. Mais do que ser campeão ao fim de 19 anos, fez do Sporting uma potência nacional





• Foto: Luís Manuel Neves