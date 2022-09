Rúben Amorim garante rotação da equipa: «Jogadores estão muito cansados»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Portimonense agendado para amanhã, às 18 horas, em Alvalade."A preparação não foi longa, chegámos de Frankfurt ontem e já estamos a preparar outro jogo. Foi preparar psicologicamente para a mudança que temos de fazer. Relembrar que o Portimonense tem mais 5 pontos do que nós. Será um cenário completamente diferente daquele que encontrámos na Alemanha e temos de preparar toda a gente. Sabemos que o Portimonense vai defender bem, vai deixar a nossa equipa ansiosa, assim que os jogadores começarem a correr vai toda a gente ficar mais ansiosa. E foi isso que fizemos, preparar as pessoas. O Adán às vezes não vai dar a bola tão rápido como deveria porque não vai ter espaço. O Portimonense teve a semana normal, nós temos de fazer rotação porque todos estão preparados e temos mesmo de vencer. Vai ser um jogo diferente, com mais responsabilidade, e temos de estar preparados"."Tem de estar. O Paulinho é mais um opção no centro de ataque, não vou estar a dizer se vai ser titular ou não. Queremos vencer todos os jogos e essa é a nossa ideia. Sabendo das competições, temos de rodar a equipa, e o rodar a equipa é para vencer o Portimonense, não para deixar jogadores para o próximo jogo. Há jogadores que estão muito cansados e outros estão com a energia no máximo. Caso contrário é impossível vencer, pela forma como eles defendem, pelos problemas que criam na nossa defesa, e vão fazê-lo nas transições... temos de manter a calma para, assim que essas jogadas passaram, ter posses longas e não voltarmos a cometer os erros que cometemos com o Chaves, sabendo que depois temos 90 minutos para vencer o jogo. Temos de estar preparados para vencer o Portimonense"."Vamos rodar os jogadores. Já estamos a preparar esses espaço curto entre os jogos. Houve pelo menos dois jogadores que chegaram hoje muito cansados e vamos fazer a rotação. O que queremos é ganhar ao Portimonense, e essa é a melhor maneira de recuperar os jogadores, que acaba por ser mais fácil porque ganhámos o último jogo. A nossa prioridade é o campeonato e o facto de o Tottenham ter mais tempo para preparar o jogo não muda nada"."O projeto em que estou é o projeto que eu quero. Tenho mais um ano e meio de contrato. O Chelsea apresentou um treinador para cinco anos, portanto é igual ao Ronaldo. Era jogador do Manchester United, eu sou treinador do Sporting. Não há nada para confirmar"."A crise está sempre a bater à porta. Há uma semana e meia, depois do jogo com o Chaves, estava tudo mal. Tivemos a vitória com o Estoril, agora vencemos na Liga dos Campeões mas pode voltar tudo ao mesmo depois. Tudo pode mudar com apenas um jogo. O que podemos retirar foi a nossa forma de jogar, que mantivemos apesar de tudo. O Eintracht foi a equipa que nos criou mais problemas à frente do Adán, mas o golo não aconteceu. As poucas oportunidades que o adversário tem por vezes marca, e desta vez fomos nós que marcámos. É nesse aspecto que olho para o jogo, e o Eintracht teve mais oportunidades do que equipas contra as quais perdemos. Ganhar é sempre bom, temos de conseguir a 3.ª vitória consecutiva e subir na classificação"."St. Juste não está pronto e não deverá estar até à paragem para as seleções. Em relação ao Sotiris, ainda precisa de se ambientar à posição. Não vai começar de início amanhã, e além de termos de ganhar, temos de proteger os jogadores e é esse processo que estamos a fazer. Estamos a construir um jogador para um posição muito específica. Em relação à rotação dos dois médios, vamos ver"."Já tínhamos preparado o Edwards. Acho que não foi a melhor exibição, mas foi a mais vistosa com um golo e assistência. Teve mais ênfase porque foi jogo da Liga dos Campeões, mas nós não fazemos a avaliação assim. Para nós ele já era um dado adquirido. Temos o Arthur que também pode fazer a posição, já a fez no Estoril e é tentar utilizar isso para confundir os adversários"."Nunca o senti pressionado, mas é óbvio que olham para ele e a exibição lembra o que se passou nas últimas épocas. Mesmo contra o FC Porto, sai bem à bola no primeiro golo que sofre, no segundo é apanhado no um para um com o Galeno. Sempre olhei para o Adán da mesma forma, é mais um dia normal da vida dele no Sporting, salvar a equipa quando a equipa precisa. Nunca o vi pressionado, mas ele provavelmente está mais feliz hoje do que estava nas semanas anteriores"."Há coisas que temos de melhorar. Houve situações em que demos oportunidade ao Eintracht enquanto estávamos a construir, e já aconteceu o mesmo em Braga. Esses erros acontecem pela nossa forma de jogar e é um aspeto que temos de melhorar. Já houve jogos em que sofremos golos e os adversários tiveram menos oportunidades, mas os problemas continuam, no fundo, a ser os mesmos. Vai voltar a haver ansiedade, vamos jogar contra uma equipa confortável na tabela, o público vai ficar ansioso, a equipa vai ficar ansiosa, e temos todos de aprender com os erros. Vai ser um jogo difícil, temos de ter cuidado nas bolas paradas e manter a nossa identidade. Temos 90 minutos para fazer um golo e segurar a nossa baliza. Ainda falta resolver os problemas que tínhamos antes destes dois jogos, só passaram cinco dias. Queremos jogar de uma forma que por vezes é arriscada".