Rúben Amorim: «Garantir a Champions tem um grande impacto, é essencial»

O Sporting defronta este domingo o Benfica num dérbi que pode permitir ao leão carimbar desde já o segundo lugar final, que garantirá o apuramento direto para a Liga dos Campeões do próximo ano. Na antevisão à partida, Rúben Amorim assume que esse é um aspeto fundamental para o clube de Alvalade, que ainda tem a luta pelo título na mira."Acreditamos que podemos vencer todos os jogos. Só assim temos esperança. Enquanto for matematicamente possível. Eles andam a lutar por um lugar agora, como para a próxima época. Está difícil manter um lugar na equipa. Temos feito rotação porque eles assim o obrigam. Garantindo a Champions podemos planear com mais certeza. Tem um grande impacto, há outros clubes que não tem tanto, mas para nós é essencial. Lutámos pela vida, se não conseguirmos seria dar passos atrás. Tudo isso está em jogo. Para além de ser um dérbi, a motivação está sempre em alto. Queremos ganhar, como todos os jogos até ao final", garantiu o treinador do leão, em conferência de imprensa.Amorim falou ainda de Slimani e assumiu que vencer este jogo é decisivo para continuar a sonhar. "É mais uma opção. Teve uma semana de acordo com a exigência do grupo e do jogador que é. É mais uma opção e a equipa fica mais forte com ele. Vamos ver, não vamos fazer contas com o título. Esta jornada pode ser decisiva. Se não ganharmos todos os jogos é quase impossível ganhar o campeonato, por isso este jogo vai ser decisivo".