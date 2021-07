Rúben Amorim: «Golo que sofremos fez-nos bem»

Rúben Amorim já reagiu à conquista da Supertaça. "Alguma ansiedade, dificuldade de construir e o Sp. Braga a pressionar. Depois conseguimos tomar conta do jogo. Golo que sofremos fez-nos bem, libertou-nos um pouco e partimos para uma boa exibição. Fomos superiores", disse o treinador leonino após a vitória por 2-1 frente ao Sp. Braga.





"Estamos habituados a controlar. Quisemos fazer o terceiro golo, não conseguimos. Estivemos mais perto do terceiro golo do que o Braga do empate. Acaba por ser justo", prosseguiu."Título especial porque é só um jogo. Injusto para duas equipas que fizeram época passada muito boa. Mas esta feito. Vai para o Museu do Sporting e agora é começar outra etapa", completou.