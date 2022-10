Rúben Amorim: «Gosto muito desta incerteza, de não saber o dia de amanhã»

Questionado à margem da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tottenham sobre a possibilidade de rumar a Inglaterra, isto na sequência das recentes notícias que o apontaram ao Aston Villa, Rúben Amorim desvalorizou e deixou uma mensagem clara."Não tenho um sonho específico de treinar um clube em particular. Sou feliz quando toda a gente rema para o mesmo lado. Obviamente que quero estar em grandes campeonatos, mas não é isso que me atrai. O que me atrai é ter um bom projeto, bons jogadores, poder transmitir a minha identidade aos jogadores, que a equipa represente aquilo que eu sou como treinador. Eu já estou num grande clube. Sou muito jovem. E gosto muito desta incerteza, de não saber o dia de amanhã, de não pensar que aqui em Inglaterra, Espanha ou Itália é o meu sonho. Pode ser um dos meus objetivos, mas não faço planos nenhuns. Não tenho intenções nenhumas de fazer planos do que vou seguir no futuro. Apenas quero ganhar ao Tottenham e, depois daí, não diria que é um sonho. Quero apenas ser treinador e ter um projeto com o qual me identifique", apontou o técnico leonino.