Rúben Amorim gostou mais da primeira parte: «Senti a equipa um bocadinho cansada no 2º tempo»

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, comentou o triunfo dos leões na casa do Moreirense, vincando que a equipa apresentou alguma fadiga no segundo tempo."Já tínhamos chegado lá mais vezes. Aproveitamos uma segunda bola de um canto e abrimos o marcador. O Moreirense tem de sair um bocadinho para tentar roubar a bola e chegamos ao segundo golo. Depois, chegou o intervalo e na segunda parte senti a equipa um bocadinho cansada e não tão ágil a seguir com a bola, principalmente nos centrais. O Moreirense subiu as linhas e deixou três para três na frente. Teríamos de entender que bastava dois toques para chegar à baliza do Moreirense. Há que jogar de forma diferentes porque os adversários apresentam-se de formas diferentes. Não estivemos tao bem na segunda parte mas acabámos por ter ocasiões mas não fizemos. É sempre bom não sofrer golos. É uma vitória justa", referiu em declarações à Sport TV.