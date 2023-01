Rúben Amorim: «Há muitos jogadores que ainda não ganharam e é sempre bom não esquecer o sabor da vitória»

Rúben Amorim foi instado a comentar se o desfecho da Allianz Cup pode influenciar o resto da época e assumiu como "importante" a conquista do título, diante do FC Porto, até pelo "sabor da vitória" que se revela decisivo para o crescimento dos atletas."Depende como enfrentarmos os desafios. Ganhando também não salva nada e não podemos enfrentar as coisas de ânimo leve. Se for ao contrário, perdemos um título e temos de seguir em frente. A vida de toda a gente faz-se de desafios. O impacto que vai ter depende da nossa abordagem do que for daqui para a frente. É um título que é importante porque queremos ganhar. Dependemos de nós. Saímos da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões. Portanto, qé muito importante ganhar um título. Há muitos jogadores que ainda não ganharam e é sempre bom não esquecer o sabor da vitória. É viciante e quando se deixa de vencer muitas vezes… Não é o nosso caso mas já faz falta esse sabor. Isso ajuda as equipas a crescer. Crescemos muito. Há jogadores que já saíram que cresceram muito rápido com vitórias e títulos. É importante para o nosso clube, tem de fazer parte da nossa identidade. Por tudo, mas também pela época irregular que temos vindo a fazer", referiu o técnico do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o FC Porto, agendado para sábado, em Leiria.