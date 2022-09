Rúben Amorim: «Há três semanas havia uma crise no Sporting e tudo estava errado»

Rúben Amorim analisou as incidências da vitória sobre o poderoso Tottenham (2-0), na Liga dos Campeões, com satisfação de dever cumprido."Num jogo desta dimensão, no segundo jogo da Champions, é uma espécie de confirmar que estamos preparados para estes momentos. Pela diferença de tempo na preparação, estes rapazes foram incríveis. Fico mesmo feliz por todo o clube mas fico mesmo feliz pelos mesmos jogadores. Não há que retirar o foco aquilo que é o futebol. Há três semanas havia uma crise no Sporting e tudo estava errado. O que temos de fazer é gozar esta vitória hoje, o jogo até foi mais cedo e eles até se podem divertir um pouco. As crises estão sempre à porta. Os rapazes estão de parabéns. Deram tudo o que tinham e não são obrigados a mais", começou por dizer à Eleven Sports, deixando claro que todos foram mais maduros no jogo desta terça-feira, em Alvalade."Não só os jogadores mas a equipa técnica [foi mais madura], a forma como abordámos o jogo, reparámos que na 2ª parte não conseguíamos sair a jogar – a equipa estava algo cansada. Batemos a bola diretamente para a frente. Isso requer maturidade não só dos jogadores mas também dos treinadores que têm de perceber o jogo, perceber como está a nossa equipa. É maturidade de toda a gente, até dos próprios adeptos que apoiaram desde o primeiro minuto. Não se notou ansiedade. Foi muito importante o papel deles neste no jogo", referiu Amorim."Não. Isso é muito fácil falar dos jogadores sobre isso. A época passada tínhamos duas derrotas nesta fase. Conseguimos passar aos oitavos. Nada está conquistado. Temos é de ganhar ao Boavista porque estamos atrasados na Liga.""Sim, quando digo festejar um bocadinho mais é jantar fora. Às 23 horas tem de estar tudo a dormir porque há jogo e somos profissionais. Obviamente, é um momento de felicidade para ele. Como treinador dele, estou tão feliz como ele. Ele não tem de me agradecer, eu é que tenho de lhe agradecer. Revela muito do carácter dos jogadores e a forma como eles querem estar aqui e gostam do Sporting. É um grande clube e, portanto, estou muito feliz por ele."