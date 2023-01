Rúben Amorim: «Há um ano o Benfica estava completamente em baixo, diziam que estava perdido...»

Rúben Amorim abordou este sábado, em conferência de imprensa , o dérbi de amanhã - pelas 18 horas - frente ao Benfica, e deixou muitos elogios a Roger Schmidt que, na sua opinião, "veio dar muita velocidade" ao jogo das águias."O Sporting tem uma maneira de jogar diferente do Benfica e do FC Porto, cada treinador tem as suas ideias. Desde que estou no Sporting, esta é a melhor equipa do Benfica. Aumentou velocidade a defender e a atacar, tem grandes jogadores. Os momentos são diferentes. É nesse ponto que quero agarrar os meus jogadores. Há um ano, o Benfica estava completamente em baixo, diziam que estava perdido... Passado um ano é o clube com maior projeto, está muito bem na Liga dos Campeões. O futebol é mesmo assim. Nós temos ganho alguns títulos e andado com o clube para a frente, e neste momento temos maus resultados há cinco meses, mas o nosso plano é daqui a uns meses estarmos em posições invertidas. Aposto sempre na minha equipa. Quando estamos num dia sim, podemos vencer qualquer equipa. O futebol é o momento. Há um ano isto era completamente diferente, e daqui a uns meses o futebol pode estar completamente diferente. Inspiro-me em todos os treinadores, acho que Roger Schmidt é um excelente treinador, veio dar muita velocidade à equipa. Acredito que toda a gente pode ser melhor do que toda a gente e que eu posso vir a ser melhor do que eles", referiu o técnico dos leões.