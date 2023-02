Rúben Amorim: «Hoje não deram mais porque as pernas pesavam mais de 200 quilos. Bola parecia quadrada»

O Sporting empatou (1-1) esta quinta-feira com o Midtjylland, na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, num encontro que ficou marcado por um erro de Adán numa saída de bola dos leões. Um golo de Coates já nos descontos deixa a eliminatória em aberto.

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim sublinhou a importância de os jogadores sentirem que não estão a atravessar um bom momento. "É importante eles sentirem isso. A verdade é que começámos até bem mas fomos perdendo confiança ao longo do jogo. Sentimos o ambiente, eu já fases destas como jogador e já vi os melhores passarem por momentos destes. É difícil para toda a gente. É difícil para eles. Portanto, não posso acusá-los de nada, apenas de não jogarem bem, mas aí a responsabilidade é minha. Todas as sensações que eles têm no campo eu também já as senti e eles têm de ter noção que a vida é mesmo assim. Têm de perceber que não perdemos a eliminatória, que empatámos e que é muito por aí", começou por dizer na 'flash' da SIC Notícias.

"Como se ultrapassa esta fase? É ganhando jogos, marcando golos... Como vocês viram, apesar de não termos jogado bem, tivemos oportunidades de golo, houve uma defesa do Adán, houve um golo e ficou tudo mais complicado. e no único remate houve um golo, eu tenho plena noção e sinto que coisas que são fáceis para eles. Deixámos de fazer aquilo que temos de fazer, que é ter calma. Se for preciso 10 minutos para chegar com a bola à frente, vamos ficar com ela 10 minutos. Foi isso que eu falei. Têm de fazer aquilo que treinam. Foi bom os jogadores falarem com vocês e perceberem isso. Volto a dizer, já vi jogadores muito mais experientes que eles, em clubes grandes, sentirem aquilo que estão a sentir. Vamos à segunda mão para trazer a eliminatória", acrescentou, e continuou: "Eu sei que as pessoas têm muita pressa para marcarmos golos e jogarmos melhor, mas não é esse o caminho. [Os jogadores] Que demorem mais tempo, que façam-no porque a responsabilidade é minha. Acima de tudo, [disse-lhes] para terem noção do momento. Hoje não deram mais porque não conseguiam, porque as pernas pesavam mais 200 quilos."



Erros de jogadores experientes como o Adán no lance do golo do Midtjylland

"Mas antes [o Adán] fez uma grande defesa, temos dois caminhos: ou olhamos para eles e apontamos os dedos ou ajudamos. O meu trabalho é ajudá-los. Vamos ultrapassar, toda a gente ultrapassou, todos os clubes ultrapassaram. Vamos voltar a trabalhar as bases esta semana. As coisas mais simples do nosso jogo. Estaremos em Chaves para ganhar o jogo."



Relação com os adeptos

"Temos sempre que ganhar e temos noção da relação que temos com os adeptos, a ligação foi um bocadinho quebrada devido aos resultados. A nossa responsabilidade não é aquilo que os adeptos fazem. A nossa responsabilidade é dar o máximo. Por mais polémico que seja e difícil de entender, eu não posso acusar os jogadores de atitude porque eu acredito e tenho plena noção - já vivi isto - eles tentaram o máximo. As pernas pesavam 200 quilos. Às vezes, a bola parece um bocadinho quadrada. Aconteceu com jogadores experientes com quem joguei. Melhores dias virão."



Acredita que vai vencer na Dinamarca?

"Sem dúvida nenhuma, acredito que vamos jogar melhor e que vamos ganhar. Assim como acredito que vamos ganhar a Chaves", terminou.