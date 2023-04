Rúben Amorim: «Hoje tivemos mais do que oportunidades para vencer o jogo»

Para lá da análise feita à SIC , Rúben Amorim abordou também à SportTV o adeus à Liga Europa e considerou que o leão fez mais do que suficiente para se apurar para as meias-finais."Senti que fomos a melhor equipa. Eles mataram o jogo quando precisaram, tiveram a sorte da eliminatória. Nós fomos a melhor equipa nos dois jogos. Sabíamos que a Juventus era sempre perigosa, mas hoje tivemos mais do que oportunidades para vencer o jogo. Não conseguimos e fomos eliminados", começou por lamentar, à SportTV."No ano passado fomos eliminados da Champions perante uma equipa claramente melhor do que nós. Este ano não, nem aqui nem na Champions. Fomos os melhores nesta eliminatória. É o que tem acontecido esta época. Eles numa meia oportunidade fazem golo, num lance com choques dos nossos jogadores. Perdeu-se a eliminatória nos pequenos detalhes, onde tivemos tudo para passar", assumiu.Questionado sobre a opção de jogar com Ugarte e Morita no meio, com um ataque sem uma referência, Amorim explicou-se. "Cada vez que chegávamos à frente, a Juventus tinha três centrais fortes. Queríamos criar essa dificuldade no jogo à volta da área. A Juventus marca homem a homem e com a rotação dos nossos avançados podíamos criar dificuldades. Foi essa a nossa ideia, tirar as referências à equipa da Juventus, criar problemas. Conseguimos isso"Amorim deixou ainda agradecimentos aos adeptos. "O ambiente foi o melhor, mesmo contando com os jogos do ano passado. Tem muito a ver com o facto dos adeptos, mais do que esperança, acreditarem. Sentia-se isso. Não consegumos, é uma pena, mas obrigado pelo apoio"A fechar, um olhar ao que aí vem, com a disputa de mais seis rondas de campeonato. "Temos de fazer o nosso máximo e o nosso objetivo é acabar o campeonato com o máximo de vitórias, sem pensar na classificação. Acabar da melhor maneira é ter seis jogos e seis vitórias. É isso que queremos."