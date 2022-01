Rúben Amorim: «Inácio teve crescimento diferente em comparação com o Quaresma»

"Quando o puxámos para a primeira equipa ele era defesa esquerdo, não era titular mesmo nos sub23, era muito novo e jogava nos juniores. Teve um crescimento muito rápido e adaptou-se à equipa. Teve um crescimento, se calhar, diferente de toda a gente que na academia pensava em comparação com o [Eduardo] Quaresma. Isso acontece com todos os jogadores. Tivemos aqui uma vez que realçaram a exibição do Inácio na Champions e eu disse para não fazerem muito barulho… Acho que devem fazer barulho a esta exibição do Inácio, que ainda não está preparado, ainda precisa de muito tempo no Sporting e ainda tem muito para melhorar. É sinal que fica cá muitos anos. Estou muito satisfeito com o Inácio. Tem feito muitos jogos para um miúdo que há ano e meio estava nos juniores. Está pronto para ir a jogo com o Santa Clara e de certeza que irá dar uma grande resposta", frisou o técnico em conferência de imprensa.

Rúben Amorim anteviu esta terça-feira o embate ante o Santa Clara, a contar para a meia-final da Allianz Cup, em Leiria, garantindo que continuar a acreditar em Gonçalo Inácio apesar dos erros do jovem central ante o Sp. Braga.