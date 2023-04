Rúben Amorim: «Inácio torceu o pé»

Gonçalo Inácio foi substituído por Rúben Amorim ao intervalo do encontro com o Santa Clara. No final da partida, o treinador do Sporting explicou o porquê de ter feito descansar o central internacional português."Ele torceu o pé. Não sei como é que ele estará. Não sabemos como estará mas não me parece nada de grave. Saiu também por precaução e estava a sentir dores", frisou em declarações à Sport TV.