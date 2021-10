Rúben Amorim: «Issahaku? Quem trata do mercado é o Hugo Viana e o presidente»

Rúben Amorim comentou esta sexta-feira as declarações do empresário de Abdul Fatawu Issahaku, jovem avançado ganês de apenas 17 anos, que hoje confirmou a transferência do jogador para o Sporting.





Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de sábado frente ao Moreirense, a contar para a nona jornada da Liga Bwin, o treinador dos leões atirou: "Em relação ao mercado, não faço apresentações de jogadores. Ainda falta muito para o mercado, o objetivo é vencer o Moreirense. Quem trata do mercado é o Viana e o presidente.""O objetivo é estar cá em janeiro. O futebol muda de um momento o outro. Não falei com ele sobre a seleção. Se tiver de ir vai. Temos várias opções, temos jogadores da equipa B caso haja algum problema. Se tiver de ir representar o seu país, vai. Temos vários jogadores. o Inácio, o Matheus Reis, o Marsà. Todos podem ser centrais, o Esgaio em qualquer lado, o Neto. Estamos salvaguardados, por isso não pensamos no mercado. O objetivo é vencer o próximo jogo", terminou.