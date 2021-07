Rúben Amorim já aponta à Supertaça: «Queremos muito vencer»

A Supertaça, frente ao Sp. Braga, será o primeiro compromisso oficial da temporada e Rúben Amorim garante que a equipa do Sporting "chegará preparada a um jogo" que quer "muito vencer". "Quando nos perguntam se somos candidatos, respondo que nada mudou em relação à época passada, que somos sempre candidatos a ganhar o próximo jogo e isso não é falta de ambição, muito pelo contrário", explicou o treinador leonino, nas entrevistas rápidas, no final.

"Queremos muito vencer cada jogo que temos pela frente e se o conseguirmos no fim ganham-se títulos. É isso que procuraremos fazer, a começar já pela Supertaça", assinala.

Rúben Amorim admite, porém, mais dificuldades em 2021/22. "Será um ano mais complicado, pois a expectativa está mais elevada", diz, contrapondo: "Mas por outro lado os jogadores estão mais crescidos, mais atrevidos, e isso é bom e deixa-nos todos muito entusiasmados com os desafios que temos pela frente, pois sinto que esta equipa precisa desses desafios para crescer ainda mais".

Diante do Angers, admitiu Amorim, o Sporting não produziu a sua melhor exibição de entre os jogos realizados no estágio. "Mas vi coisas boas, como, por exemplo, não termos sofrido golos, perante um adversário que atacou mais que os anteriores", ressalvou. Daqui até à Supertaça "ainda há o jogo de preparação com o Lyon e uma semana de trabalho que nos ajudará a solidificar tudo o que temos vindo a fazer, pois sentimos que temos muita coisa para melhorar".