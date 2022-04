Rúben Amorim já não se lembrava de ouvir assobios: «Foi o resumo de uma época»

Substituições a surtirem efeito



"Às vezes calha bem ou não. Como disse, foi nessa fase que estávamos com dificuldades na construção, passes entre os centrais e muita ansiedade dentro do estádio, mas depois melhorámos. Mantivemos a equipa do P. Ferreira dentro do seu meio-campo. Tivemos posses de bola mais longas. Acabámos por ter oportunidades."



O porquê da ansiedade?



"Faz parte do jogo e do campeonato. Os jogadores têm de viver com isso. Pareceu-me que a ansiedade era mais por parte de toda a gente do que da equipa. Há momentos em que não estamos a jogar bem, há outros em que sim. Foi isso que se passou. Acabou por ser um bom resultado e um bom jogo. Quando a equipa adversária faz 0 remates enquadrados e nós fazemos vários, o guarda-redes adversário faz uma grande exibição…"



Ugarte



"Está a viver um bom momento e há que aproveitar. Há que realçar que o Palhinha está a voltar, fez duas semanas de um excelente trabalho. Jogou de início e levou um amarelo, estando fora de mais um jogo. Um amarelo e nem sequer há falta. Tem tido azar nesse aspeto. Vai ficar de fora, o Ugarte vai jogar e vão continuar a lutar pela titularidade e a equipa a melhorar com isso."



Tabela classificativa e o terceiro lugar



Rúben Amorim analisou o triunfo do Sporting em casa (), diante do P. Ferreira, vincando que a partida foi "o resumo de uma época"."Foi um bom resultado. Criámos várias situações. O jogo foi o resumo de uma época, houve muita ansiedade no estádio e passou um bocadinho para a equipa. Houve assobios e já não me lembrava [da última vez que os ouvi] porque não estávamos a jogar bem, seja a ligar e também na construção estávamos com dificuldades. Depois, empolgámo-nos porque tivemos várias ocasiões para fazer o 2º golo e a partir daí, de fazer o 2-0, controlámos o jogo. Foi uma espécie de resumo do que é uma vida de futebolista e da época. Vivemos esses momentos todos durante o jogo. Eles têm de perceber que isto faz parte. Vencemos justamente, com zero remates perigosos do adversário", vincou em declarações à Sport TV.