Rúben Amorim já revelou 11 que vai jogar: «Era uma coisa que eu tinha quando era jogador»

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, antecipou o embate com a Juventus, na quinta-feira, para a Liga Europa, abordando primeiramente a conversa que teve com os jogadores sobre os erros cometidos na vitória com o Casa Pia (3-4), no Estádio Nacional, a contar para Liga Bwin.

"Não tivemos muito tempo para trabalhar e foram coisas tão óbvias em poucos lances que a equipa percebeu e conseguimos ver onde errámos. Temos de ser melhores, tirámos o que tínhamos de tirar do jogo mas esquecemos, tal como tirámos o que tínhamos de tirar do jogo do Arsenal mas esquecemos. Não ficamos todos eufóricos. Trabalhámos o que é de bom e de mau e estamos preparados para um grande jogo", garantiu à Sport TV, dando conta que já revelou aos seus jogadores qual será o 11 que irá lançar diante dos italianos.

"Já decidi [qual será o trio de centrais], os jogadores já sabem. Era uma coisa que eu tinha quando era jogador, saber que os jogadores durmam a saber que vão jogar. Eles já sabem. Temos trocado porque temos bons jogadores e as características são um pouco diferentes e nós conseguimos jogar com isso. Há jogos onde estão a defender 3x3 atrás e é bastante desgastante para eles. Portanto, vamos fazendo essa rotação, com o Pote mais baixo ou mais subido. Calhou uma rotação nos centrais", disse, acrescentando também que "é possível que Pote atue no meio-campo", mas que "há outras opções".