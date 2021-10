Rúben Amorim: «João Mário não teria aqui o estatuto nem influência que tem no Benfica»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Arouca (amanhã, 20H30), encontro da 8.ª jornada. Questionado sobre se a ausência de Pote explicaria a falta de golos nos leões, o treinador foi taxativo.





"Não explica tudo. Temos jogadores de muita qualidade, mas temos de melhorar, ter outra capacidade à frente da baliza. Dar valor às vitórias. Se estivéssemos como no ano passado, em que tínhamos duas oportunidades e marcávamos dois golos.... Agora criamos muito e temos de marcar mais. Já somos a melhor defesa, como no ano passado. Defendemos bem, mesmo sendo uma equipa ofensiva. Mas temos de fazer mais golos", afirmou em conferência de imprensa.Confrontado com o papel e o peso em termos de experiência que João Mário, que rumou ao Benfica, poderia ter neste Sporting, Amorim replicou: "Não tenho visto o rival. Tenho visto Matheus Nunes que está na Seleção. É um grande ativo do Sporting, teve um crescimento enorme. O João Mário não teria aqui o estatuto nem influência que tem no Benfica. E ele sabia. Já falámos sobre isso. Estou muito contente com os meus jogadores. Não trocaria nenhum médio por outro. Mesmo com duas derrotas e o campeonato a funcionar. Cada um está bem onde está e foi para o sítio certo. E quando assim é ficamos todos contentes".Face aos poucos golos marcados, Amorim foi confrontado sobre o que pode ser feito para que a os jogadores disponíveis aumentem a produtividade. "Chegar á área cabe mais ao treinador de ajudá-los nesse caminho. Tivemos várias oportunidades onde os jogadores têm de decidir ou ter um dia melhor. Le,bro-me de várias na cara do guarda-redes e não marcamos, por uma ou outra situação. E pelas estatísticas, que valem o que valem, mas mostram que rematamos à baliza, chegamos à área, mas temos de meter mais gente. Podemos dar e fazer mais. Ter outra capacidade de finalização. Às vezes depende da inspiração. Houve fazes em que criávamos menos perigo e marcávamos mais golos. Penso sempre que no próximo jogo vamos fazer mais golos. Mas o importante é não sofrer, pois geralmente fazemos sempre um golo", sublinhou o técnico do Sporting.