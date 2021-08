Rúben Amorim: «Jogo nunca esteve controlado pelo Sporting»

Rúben Amorim admitiu que o Sporting não colocou o seu jogo em prática, no empate (1-1) no terreno do Famalicão. À Sport TV, o treinador leonino explicou ainda que a sua equipa melhorou na segunda parte mas que tal não foi suficiente.

Equipa não impôs o seu jogo?

"Passa por aí, o jogo nunca esteve controlado mesmo com o Famalicão a baixar linhas. Foi inteligente nessa estratégia e metemos a bola onde eles queriam. A equipa começou a não controlar e o grande problema foi com bola, a equipa parecia muito longa."

Mudanças pedidas ao intervalo

"Os jogadores percebem e nós temos outra visão cá fora. Melhorámos mas não conseguimos impor a nossa fluidez. Eles criaram muitos problemas na transição, a virem de trás, colocando problemas à nossa defesa."

Mercado

"Estou mais a pensar no jogo, na forma como temos de jogar. O que tiver de acontcer, acontecerá."

Primeiros pontos perdidos

"São sinais, as equipas são difíceis e os treinadores inteligentes. Não muda nada, temos muito que trabalhar."

