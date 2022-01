Rúben Amorim: «Jovane é um jogador que nos faz falta»

Rúben Amorim anteviu este sábado a partida do Sporting agendada para domingo em Vizela e referiu que Jovane Cabral é um jogador que faz falta aos leões."O Porro não vai estar [presente com o Vizela] e o Jovane vai começar a incorporar alguns exercícios. Temos de ter cuidado com o Jovane pelo historial dele, esteve muito tempo parado. É um jogador que nos faz falta porque tem caractertisticas especiais", vincou o treinador em conferência de imprensa.Amorim explicou que agora "dorme mais descansado" face à possibilidade substituir Palhinha com Ugarte."O Ugarte já provou que está pronto para ser o número seis já este ano e não só na próxima época. Dormimos um pouco mais descansados porque o Palhinha teve um grande desgaste a época passada e as caractetísticas dele eram únicas e ainda o são. Nem o Daniel Bragança nem o João Mário se aproximavam do que era o Palhinha. Este ano estamos mais descansados. É um grande jogador e foi uma grande contratação, não só pelo jogador que é mas pela pessoa que é", explicou o treinador do Sporting.