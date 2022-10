Rúben Amorim: «Jovane vai ser convocado e já deve estar equipado para ver se entra»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão do jogo com o Varzim, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, uma partida que o Sporting disputa amanhã, fora de casa, a partir das 19h00."Vamos defrontar uma equipa que já ganhou a um adversário de uma divisão superior, uma equipa com espírito da Póvoa, temos o Beto que conhece bem esse espírito... Vai ser uma batalha, mesmo em Barcelos. Esperamos um jogo de taça, em que não ganhamos nada, mas temos a responsabilidade do jogo. Trata-se de uma prova que ainda não ganhámos no Sporting, o clube tem muita história nesta competição e é um dos objetivos para a época.""Dou a mesma resposta que dei na altura do Adán: vamos apresentar a equipa que dá mais garantias de vencer. Temos de fazer a gestão do plantel, do momento, e temos de ganhar. Vamos defrontar uma equipa que ainda não perdeu. Há poucos anos o Sporting foi eliminado pelo Alverca, vamos apresentar o melhor onze para ganhar este jogo, fazendo aqui ou ali alguma rotação.""Não faço planos a longo prazo, pensamos nos jogos que temos, o objetivo é ganhar ao Varzim. Em relação ao Sp. Braga, comparado com estes jogos em que jogámos com menos um, estávamos empatados mas agora estávamos em desvantagem. No futuro podemos ter outra abordagem, fizemos um planeamento, mas por vezes não dá porque não temos os jogadores disponíveis. Nesse jogo em Braga defendemos bem e o Adán fez uma grande exbição. Não se pode comparar, são desafios diferentes.""O principal é estarmos aqui e eu focar-me no jogo. Todos os jogadores têm de se focar nisso, o passado já lá vai. A minha forma de gerir é pensar só neste jogo, queremos ser melhores, ganhar mais jogos e o foco é trabalhar para o jogo com o Varzim.""Têm de esperar pelo jogo com o Varzim e vão ver como foi a melhor forma de gerir a situação do Esgaio.""Foi uma semana difícil, com o Marselha não conseguimos competir e isso cria frustração. Entre estes dois jogos houve o Santa Clara, que me deixou irritado, sobretudo pela 2.ª parte. Mas não foi a derrota mais difícil de digerir. Foi uma semana difícil, por culpa nossa.""Baixas para amanhã: o Arthur apanhou uma virose, o Porro está mais ou menos, está diferente do Arthur, que não consegue jogar. O Nazinho recuperou, mas também tem a visose, o Calai também não pode ir e o Seba [Coates] não recuperou. Entre o Franco e Adán, vai jogar o Franco, deu uma grande resposta. O Soto [Sotiris Alexandropoulos] vai jogar porque o Ugarte está todo roto. O Jovane vai ser convocado, já deve estar equipado para ver se entra.""Sempre disse que tenho muitos defeitos, falta de experiência, o feitio... Às vezes corre bem, às vezes corre mal. Percebo frustração dos adeptos, eu também senti. A única maneira de dar a volta a isto é ganhando jogos. Posso ter as mesmas atitudes que são vistas de forma diferente consoante os resultados. Os adeptos têm toda a razão para estar chateados com o treinador porque não ganhamos jogos, perdemos uma posição favorável na Liga dos Campeões, não percebemos bem como. Passaram os jogos e não conseguimos nem jogar... O importante é manter o foco, ganhar ao Varzim e seguir em frente.""O presidente falou no que é ideia e o plano geral de uma competição. Uns tem umas condições e nós temos outras. Podemos lutar pela passagem e esse é o nosso papel. A ideia é passar, temos os mesmos pontos do ano passado e vamos à luta."