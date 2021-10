Rúben Amorim lança apelo aos adeptos: «Temos de responder ao ambiente de Istambul»

Para lá de ter falado do jogo com o V. Guimarães, Rúben Amorim olhou para o que aí vem e lançou um repto aos adeptos para o duelo da próxima semana diante do Besiktas, para a Liga dos Campeões.





A finalizar, um olhar ao duelo com o Besiktas e a importância de ganhar para sofrer a sétima vitória consecutiva. "Se não ganharmos estamos fora da Champions. Queremos ganhar sempre e estar em todas as frentes. Temos a nossa casa e público, temos de responder ao ambiente de Istambul, que sei que somos capazes de ter o mesmo aqui. Mais um jogo com intensidade, no final será provavelmente novamente um sofrimento, mas que seja um sofrimento bom e que ganhe o Sporting", disse.