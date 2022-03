Rúben Amorim fala da formação e lembra ingleses: «O investimento está feito, mas demora tempo»

Diante do Man. City, Rúben Amorim poderá lançar alguns jovens e, na antevisão a essa partida, o técnico dos leões abordou a aposta do clube nestes 'miúdos'. E ainda que assuma que dificilmente surgirão sempre boas fornadas de talento, deixa claro que o futuro está ali. Por outro lado, o treinador do Sporting dá os exemplos de Man. City e Liverpool para justificar a necessidade de tempo para criar as melhores equipas."Os jovens são o futuro. Não temos as fornadas que tivemos e a evolução é isso mesmo. Nem sempre vamos ter Nuno Mendes ou Matheus Nunes... Não é fácil aparecerem jogadores desses, mas acreditamos muito nos que estão a aparecer e noutros também. O investimento está feito, mas demora tempo. Eles são a base do nosso projeto. Mas basta olhar para Inglaterra e ver que o City demorou 10 anos para construir esta equipa. E tinha muito dinheiro. O Klopp precisou de cinco anos para ganhar um título no Liverpool. Nós não temos o investimento de fora, temos de criar e lançar jogadores. Temos qualidade, mas nem todos os anos vamos conseguir isso. O treinador não aposta por apostar, mas sim quando há qualidade ou há alguma necessidade na equipa principal. É sorte, competência, acreditar... Vai demorar muito. Nós temos tempo, o treinador não... Mas em conjunto com a direção, que acaba de ser eleita, temos um sentido claro. E é isso que vamos fazer. Mas os jovens, o Rodrigo, o Veiga, não têm nada garantido e têm de trabalhar muito. A exigência quando chegámos era uma, mas cada vez mais vai haver menos necessidade, pois vamos ter outra capacidade se tudo correr bem e eles terão de ser melhores do que o Nuno Mendes ou o Matheus. Mas o Sporting será sempre mais forte no futuro", disse, em conferência de imprensa.