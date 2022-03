Rúben Amorim leva "paz de espírito" e assume: «Estamos à espera que o adversário perca»

Rúben Amorim mostrou-se globalmente satisfeito pela vitória (3-1) e atuação do Sporting na visita ao reduto do V. Guimarães , numa partida na qual, assume, era importante vencer para não ir para a paragem para os jogos das seleções com o peso de ter perdido pontos neste momento."Jogámos muito bem na 1.ª parte. Faltou finalizar e nos últimos tempos nas poucas situações que permitimos sofremos golos. Isso cria frustração. Não tem nada a ver com o que se passa no jogo, porque eu quero o máximo, eles dão o máximo. Mas quero que estejam perfeitos, daí ser mais ativo. Gostei da primeira parte e creio que o empate era injusto. Na segunda parte fizemos dois golos, mas na primeira tivemos maior controlo do jogo, não digo domínio, porque o Guimarães respostas. Estivemos bem na 1.ª parte, faltou concretizar oportunidades", começou por dizer, à SportTV."Houve uma fase na primeira parte em que não fomos tão perigosos e incisivos, mas tivemos um grande controlo do jogo. Procurámos os espaços que o Vitória nos dava. Depois, na segunda parte, empurrámos o Vitória para a sua área. A paragem não nos ajudou muito, depois disso ninguém dominou e deixou de haver fio de jogo", considerou.Diante do Vitória, o Sporting parece ter começado a render mais quando voltou à fórmula base, na hora da saída de Slimani e entrada de Pote. Amorim não tira daí ilações. "São dias e é muito isto. Cabe-me a mim, não aos adeptos, não levar isto como uma certeza. Há dias assim; um dia dia funciona, noutros não. Vamos estudar o Paços e vamos utilizar a melhor equipa. Somos melhores ao ter estas opções. Hoje tínhamos o Dani, o Tabata, que nos podiam dar outras soluções. O facto de ter essas opções torna-nos melhor equipa"A fechar, um olhar ao calendário, com uma jornada que tem o seu peso de importância pelo facto de surgir antes da paragem para seleções. "Acima de tudo dá-me algum tranquilidade ser segundo e ir assim para esta paragem longa. Seria mau perder pontos agora. Temos de olhar para nós, o Pote e o Palhinha precisam de treinar e ganhar ritmo, o Slimani vai para a seleção... Não olhar tanto para o adversário, ainda que seja óbvio que estamos à espera que percam, porque isso faz parte do campeonato, já que não há confronto direto com o FC Porto, só com o Benfica... Mas vamos olhar para nós. É óbvio que esperamos que os adversários percam, mas o que levamos é paz de espírito para melhorar mais e um bom jogo que fizemos", concluiu.O Sporting, refira-se, reduziu de forma provisória para 3 a desvantagem pontual para o líder FC Porto, que joga no domingo diante do Boavista. Já o Benfica fica agora a 9 pontos.