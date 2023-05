Rúben Amorim: «Mantivemos o ritmo e a forma de jogar durante todo o jogo, isso foi um ponto positivo»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, analisou as incidências da vitória dos leões (0-4) em Paços de Ferreira, a contar para a 31ª jornada da liga Bwin."Foi uma exibição bastante completa. Fomos muitos fortes também com posses de bola mais longas, ao contrário da semana passada. Esta semana fizemo-lo bem. Dificultámos muito a pressão do Paços de Ferreira. Sempre que saíram alto criámos perigo, o que depois retira alguma confiança para o Paços continuar a fazer essa pressão. Tivemos oportunidades para fazer golos. Depois, o golo também não ajuda uma equipa que está a lutar pela vida e que estava bem organizada. O golo ainda os deixou mais em baixo e nós mantivemos o ritmo e a forma de jogar durante todo o encontro. Isso foi um ponto positivo. Na primeira parte deveríamos ter feito mais golos porque tivemos oportunidades e fomos para o intervalo com uma vantagem de dois golos. Na segunda parte mantivemos o ritmo e foi um bom jogo da equipa", começou por dizer à Sport TV."Não sei dizer. Acho que não. Já provámos no passado que estes jogadores não era pelo facto de estarem a lutar por títulos que não tinham exibições boas. Não posso responder a isso porque não sei. Estamos com um ritmo muito bom, há jogadores que demoraram a entrar na época. Hoje, o Trincão com a velocidade e a pressão, o 1vs1… A crescer muito. Falo também do ‘Manu’ [Ugarte], o Morita, os centrais mais móveis com a bola com a capacidade de aguentar a bola até ao último momento… É um crescimento da equipa. Agora se isso tem a ver com o facto de não ter pressão que devemos ter de lutar pelos títulos, eu não posso dizer.""Acima de tudo, a ver é que temos de decidir para a próxima época. Se nós estivermos a meter toda a gente ao mesmo tempo não vai ajudar ninguém. O que quisemos ver é que, o Héctor [Bellerín] tem jogado muito bem, eu falei com o Esgaio porque tem tido um rendimento elevado, e a verdade é que queríamos ver o Héctor a ter essa oportunidade com a equipa normal que tem jogado. Vamos tentando fazer isso do objetivo que é ganhar jogos. Não foi ver o rendimento do Esgaio mas ver o Héctor e o Héctor está a merecer jogar.""É encurtar ao máximo, não interessa a pontuação neste momento. Tudo o que fazemos de mal numa semana temos de fazer bem na próxima. Como temos falado, o futebol não acaba esta época e temos de aproveitar cada minuto. A verdade é que hoje aproveitaram cada minuto para melhorar todos os aspetos do jogo. Temos de ser consistentes. Penso que na última fase fomos bastantes consistentes, houve dois empates que nos tiraram ali dos objetivos mas temos tido boas exibições."