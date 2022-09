Rúben Amorim: «Marsà tem uma escola de Barcelona que se nota no jogo»

Para lá da análise ao jogo com o Gil Vicente , Rúben Amorim avaliou as atuações do estreante a titular José Marsà e ainda do japonês Hidemasa Morita, autor de um golo e de uma assistência."O Marsà já tinha feito na pré-época e tem uma escola de Barcelona que se nota no jogo. Muito confiante com bola, muito forte na organização do jogo. Tem defeitos, porque não tem tanto jogo na parte defensiva. Mas é muito inteligente. Mereceu e fez por isso. O Morita cresce de jogo para jogo, tem evoluído muito. É muito humilde e isso ajuda todos os jogadores a crescer. Está preparado para jogar numa equipa grande, é jogador de seleção e tenho a certeza que vai continuar a crescer", destacou, à SportTV.Depois, à Sporting TV, Amorim reforçou os elogios aos dois jogadores. "O Marsà estava preparado, fez por isso na pré-época. Esta linha defensiva jogou contra Villarreal e dava segurança. Os jogadores da equipa B, juniores e sub-23 têm de estar preparados. Não se notou diferença face aos que jogam habitualmente ali", apontou.Já sobre Morita: "Aparece bem em zonas de finalização. No Santa Clara não era tanto assim. Aqui solta-se bastante, tem bom timing e é muito inteligente. No Japão faz esta posição e tem muita qualidade técnica. Sente-se bem mas ele pode dar mais. "