Rúben Amorim: «Metade da exibição do Esgaio deve-se aos adeptos»

O Sporting goleou esta quarta-feira o Sp. Braga por 5-0 - tal como havia feito nos quartos de final da Taça da Liga -, num encontro em que Morita foi a principal figura ao bisar (9' e 46') e Edwards (61'), Matheus Reis (86') e Pote (90'+3) também deixaram a sua marca na lista de marcadores.





Em declarações no final da partida em Alvalade, Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com o resultado, afirmando que os golos apareceram em momentos importantes que ajudaram, de certa forma, o Sporting a garantir os três pontos. As exibições de Esgaio, hoje titular após saída de Porro para o Tottenham, e de Chermiti, face à ausência de Paulinho.

"A verdade é que marcando mais cedo conseguimos controlar o jogo. Precisávamos [deste resultado] depois da final [da Taça da Liga], foi doloroso. Estivemos sempre mais perto do golo. Fomos com justiça em vantagem para o intervalo. Marcámos novamente a abrir e tornou-se tudo mais fácil. Mantivemos o ritmo e foi uma boa vitória", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações à Sport TV.

Exibições de Esgaio e Chermiti

"O Esgaio é um jogador que precisa de ritmo para jogar e hoje recebeu muito carinho dos adeptos. Isso faz toda a diferença. Às vezes um jogador não se sentindo tão confortável vai com sensações diferentes para o campo. Hoje foi completamente diferente. Metade da exibição do Esgaio deve-se aos adeptos. Sentiu essa força e o jogo depois também se desenrolou de uma forma que o ajudou durante o resto do encontro. Já vem a fazer isto há muitos anos em Portugal e hoje voltou a fazer. Chermiti? É muito forte a segurar a bola, tem pouco ritmo este ano porque esteve lesionado. Mostrou as características que tem, é muito chato e tem um grande cabeceamento. Esteve muito bem no apoio e não podia estar mais satisfeito com ele."

Aproximação à concorrência e dos lugares de Champions

"Lugares de Champions? Não podemos pensar nisso, depois há qualquer coisa que acontece... Vencer o próximo jogo, agora temos mais dois pontos do que na primeira volta. Vamos ver agora em Vila do Conde, temos de vencer", terminou.