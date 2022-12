Rúben Amorim: «Morita vem com andamento e isso é importante»

Rúben Amorim fez esta terça-feira um análise ao desempenho dos jogadores do Sporting que estiveram no Mundial'2022."Não falámos tanto do Morita talvez por não ser do grupo de Portugal. Não esteve no primeiro jogo por lesão, penso eu. O Japão joga muito bem como equipa e evoluiram muito coletivamente nos últimos anos. Não me surpreende nada a prestação deles. O Morita esteve dentro do jogo dele, numa equipa que joga mais em transição e que às vezes passa mais tempo a defender, não ajuda às caraterísticas dele. Vem com andamento e isso é importante. O Ugarte é uma preocupação, esteve muito tempo parado. Os jogadores têm de estar prontos para jogar, mas no caso dele nota-se uma quebra de intensidade. O Morita e Coates jogaram, correram muito... Fatawu e Ugarte nem tanto, vamos ter de trabalhar nisso", disse o treinador do Sporting na antecisão do jogo com o Rio Ave, da Allianz Cup, marcado para quarta-feira (20h30).