Rúben Amorim: «Na segunda parte foi sofrer juntos. Não me parece que seja futebol...»

Em análise à goleada sofrida pelo Sporting diante do Man. City , Rúben Amorim enalteceu em declarações à ELEVEN a forma como os seus jogadores se bateram, ainda que assuma que o terceiro golo dos ingleses acabou por sentenciar o encontro."Aconteceu que entrámos bem, com personalidade, mas da mesma forma que íamos à baliza, eles iam e sempre que ia faziam golo. Depois com os golos fica confortável. Tínhamos de ir atrás da bola, eles aproveitam os espaços. Tornou-se mais difícil. Sofremos 4 golos na primeira parte, na segunda foi sofrer juntos. Não me parece que seja futebol, estamos ali a sofrer... Mas faz parte do crescimento. Quero dar uma palavra de apreço aos jogadores, mostraram ter um carácter muito grande, e aos adeptos, que demonstraram estar com a equipa", começou por dizer, à ELEVEN.Em relação à troca de Sterling por Cancelo na forma de atacar do City, Amorim garante que estava preparado. "Não fomos surpreendidos, porque no início o Sterling estava aberto e o Cancelo por dentro. Depois mudaram, consoante o que apanham. Os meus jogadores... há jogadores que podem chegar a este nível. Agora, sabemos das diferenças, o tempo de trabalho que têm, o 'pedigree', que os nossos estão a criar. Faz parte das dores de crescimento. Tenho a certeza de que vamos ser melhores no futuro".E é este City mesmo a melhor equipa do Mundo? "Já sabíamos disso, mas gostei da personalidade da nossa. Até ao primeiro golo... Depois o terceiro matou-nos. Estivemos pressionantes, a rodar a bola, chegámos lá, mas a forma como eles chegaram e mataram... Mas volto a dizer: vamos ser melhores. Perdemos 4-1 com o LASK no ano passado. Este ano estamos nos 'oitavos' com a melhor equipa do Mundo. É um bocadinho culpa deles, porque se excederam. Passámos de nem irmos à Europa, a ir aos 'oitavos' com a melhor equipa do Mundo. Quero deixar um grande apreço aos jogadores e ao público incrível".A fechar, toalha ao chão na luta pelo apuramento para os 'quartos' da Champions. "Acabou o sonho. A eliminatória está feita, agora resta aproveitar, seja a sofrer ou não. Vejo um Sporting unido e os jogadores têm potencial incrível. Defrontrámos a melhor equipa do Mundo, que gastou o que gastou. Há equipas que gastam, mas a forma como o treinador mete a jogar... Há dias assim, já nos aconteceu. Se demos a volta depois dos 5-1 do Ajax, sabemos que podemos voltar a fazê-lo", concluiu.