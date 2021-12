Rúben Amorim: «Nada melhor do que estes jogos para lançar estes jovens»

Rúben Amorim não quis valorizar as ausências de Coates e Palhinha no dérbi com o Benfica e até se mostrou entusiasmado pela possibilidade de lançar e ver jovens jogadores a jogar nestes ambientes. O técnico do Sporting refere mesmo que não há melhores duelos do que estes para o fazer."As nossas rotinas são muito fortes e vincadas. Terá se calhar mais impacto numa equipa diferente. Mas nós mudamos muitas vezes jogadores e rotinas, mas a dinâmica está lá. Mas muda alguma coisa não saber se será um jogo de posse com o Dani ou se será o Ugarte. As coisas mudam. Se joga o Neto, o Feddal ou o Inácio. Mas não será surpresa. Temos saldo positivo sem Palhinha e Coates. É certo que não foram jogos desta dimensão e que tivemos um jogo mau com o Ajax, mas houve outros que sem ele que ganhámos. Sem o Palhinha o último dérbi começámos sem ele. E quem marcou foi o Matheus, que jogou nessa posição. É dessa forma que vemos o jogo, como o próximo. Temos de jogar, com a mesma responsabilidade, mesmo sem Palhinha e Coates. Vai jogar o melhor Sporting. Olhamos para o copo meio cheio, para o projeto. O Dani tem de jogar, o Ugarte tem de começar a arrancar. Quando o contratámos foi para salvaguardar a saída de um dos médios e queríamos um jovem com muito talento e sangue na guelra. Nada melhor do que estes jogos para lançar estes jogadores. São jovens, não viveram bem estes momentos, mas olhando para o copo meio cheio é entusiasmante ter estes jogos para ver estes jogadores", disse.Questionado sobre a reação dos jogadores ao ambiente da Luz, Amorim frisou que, apesar de jovens, os seus pupilos sabem lidar com estas situações. "Mesmo sendo de uma equipa jovem, já estão habituados. Ganhar títulos, jogar finais e disputar jogos de Champions dá-nos essa capacidade para aguentar os jogos. Com o Dortmund o estádio estava composto, com o Besiktas estava um grande ambiente. É certo que com o Benfica é diferente, como com o FC Porto. Mas será igual... Eu conheço o estádio. 20 ou 30 mil, o barulho será muito grande, mas também estou entusiasmado pelo jogo. Não estão lá esses, mas vão outros crescer. Lembrar o que era o Palhinha quando chegou, teve de fazer um percurso. Estamos a dar passos para esses jogadores. Esta equipa tem de estar preparada, não depende de ninguém, vamos a jogo, temos de ganhar e é isso que vamos fazer".