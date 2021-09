Rúben Amorim não abdica da aposta na formação: «Doa a quem doer»

Depois da pesada derrota sofrida na Liga dos Campeões, o Sporting regressa ao campeonato amanhã, fora de casa, frente ao Estoril (20h30) e Rúben Amorim fez este sábado a antevisão encontro.





"Prevemos muitas dificuldades, é uma equipa que está à nossa frente e que não tem nada a perder, vai jogar sem responsabilidade nenhuma. Tem um bom treinador e esse à-vontade traz ao de cima o melhor dos jogadores. Mas conhecemos bem o Estroril, jogámos na pré-época com eles, e vamos dar resposta ao que acontecer. Temos de ter atenção ao vento, que pode ser importante nas bolas paradas, mas sei que estaremos preparados.""Sei o projeto em que estamos inseridos. Não sei o que vai ser da minha carreira, se daqui a uns tempos estarei num clube com outro projeto, mas o nosso passa pela formação, por levantar o clube em todos os aspetos e seguir um caminho. O facto de irmos à Liga dos Campeões não pode mudar nada, era muito perigoso, não vou ser eu a tentar ajudar-me, a ter mais jogadores e mais soluções. O que temos de fazer é o que tínhamos pensado, doa a quem doer. Sei o clube onde estou e qual é a minha ideia.""É mais uma opção, poderá jogar, logo se vê.""É muito cedo para falar da próxima época, estamos contentes com o Neto. É um exemplo do que deve ser um jogador, acredita sempre que pode jogar, estamos felizes com ele.""O Inácio quando surgiu na equipa principal era suplente, às vezes a defesa esquerdo, nos sub-23. Há jogadores aqui que surpreendem, nestas idades o que acontece vai mudando. Amanhã pode não ser com três centrais, o que senti depois e ver o Ajax é que devíamos ter tirado um dos defesas para pressionar mais na frente. O futebol vai evoluindo, eu vou vendo os outros treinadores que sabem mais do que eu, como foi o caso nesse jogo... O que sei é que o Sporting tem estas confições, este é o projeto e não se muda. A ideia do treinador, os miúdos que sobem, isso muda dia a dia. Todos os que derem bons sinais, terão a porta aberta na porta principal.""Entrou no último jogo e não teve nenhuma recaída. O Gonçalo Inácio não está e nem me parece que esteja no próximo. O Pote ainda nem começou no campo, temos muito cuidado com os jogadores, são miúdos muito novos e nós vivemos deles. Enquanto não estiverem no seu melhor não serão opção."