Rúben Amorim: «Não deixámos o Santa Clara ter bola nem tentativas de transição»

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, analisou a vitória caseira diante do Santa Clara (3-0), a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin, mostrando-se satisfeito com a resposta da equipa em Alvalade."Esperamos sempre jogos difíceis. Não sabemos como vamos começar o jogo, se vamos começar bem ou não. Voltámos a entrar bem, numa boa velocidade. Não deixámos o Santa Clara ter bola nem tentativas de transição. Fomos criando oportunidades e marcámos numa bola parada. Tornou o jogo mais tranquilo. No fim da primeira parte também baixámos um bocadinho o ritmo. Na segunda parte também não entrámos com um ritmo muito forte. Acabámos por fazer golo. A partir daí, parece-me que o jogo acabou. A partir daí, foi tentar fazer mais golos. O Santa Clara fez muitos remates na segunda parte e é um ponto que temos de trabalhar apesar daquele remate no poste. Foi o mais perigoso. Temos de melhorar nesse aspeto", referiu em declarações à Sport TV."Dinâmica de ataque? Sim, cada um à sua maneira. O Trincão, quando ganhou a bola numa transição, encostou bem. O Paulinho foi numa bola parada e o Marcus [Edwards] foi quase dentro da pequena área a trabalhar e a fazer aquilo que ele faz bem. Fizeram o seu trabalho, jogaram bem e fizeram golos. Isso aumenta a qualidade do jogo na observação de toda a gente", frisou."Jogámos quase sempre com a bola e ele foi um extremo. Na segunda parte, houve situações em que nós tivemos dificuldades em construir porque o Arthur estava muito subido e estávamos mais baixos. Isso é difícil para alguém que não passa ali muito tempo, para ser perfeito em tudo. A capacidade de ele entrar no momento certo, num 1vs1... Jogou praticamente como um extremo. Defendeu muito bem, foi muito forte nas transições defensivas. Portanto, isso revela muito caráter, acrescentando a qualidade ofensiva que já tem. Por isso, parabéns ao Arthur que fez um excelente jogo.""Bom indicador? Obviamente. Da mesma forma que eu elogio a equipa quando não sofremos golos mas também quando não damos nenhuma ocasião ao adversário... mas desta vez não foi assim. Demos uma ocasião clara. Temos de melhorar nisso. Numa ocasião podem fazer-nos golo e nós temos de ser melhores nesse aspeto. Mais uma vez não sofremos. Voltamos um bocadinho ao normal do que sempre fomos. No início da época não fomos assim e pagámos caro.""É alguém que merece muito, sofre muito e trabalha muito. Ainda sofre como um miúdo. Tem um papel muito importante no nosso balneário. Passou por um momento muito difícil e estamos aqui para ajudá-lo. Fez o seu jogo, com qualidade, muito sério. Portanto, está aí para as curvas."