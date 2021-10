Rúben Amorim: «Não é por sermos os campeões em título que nos dá mais responsabilidade»

As declarações de Rúben Amorim à 'Sporting TV' na antevisão ao duelo desta terça-feira (21:15) frente ao Famalicão, a contar para a fase de grupos da Allianz Cup.





"[A Taça da Liga] no ano passado foi o primeiro troféu, queríamos conquistar troféus para o Sporting. Para esta equipa e equipa técnica foi um troféu muito marcante. A responsabilidade é a mesma, estamos no Sporting e temos de ganhar títulos. Não é por sermos os campeões em título que nos dá mais responsabilidade. É importante ir a final four, é um momento importante, são as fases finais das competições e o Sporting tem de lá estar. E para isso tem de vencer uma equipa que ainda não venceu, uma equipa muito boa, que vem moralizada de uma vitória. Mas jogamos em nossa casa. Temos todas as condições para ganhar o jogo, porque aprendemos com o último jogo [com o Famalicão], eles também, de certeza. Estaremos preparados para dar uma resposta melhor", começou por dizer técnico dos leões."O Famalicão, com o jogo que teve antes em que ganhou por 5-0, dá-lhes uma possibilidade de ter um resultado diferente, o que nos obrigaria a ter de ir a Penafiel ter de marcar muitos golos. Todos os jogos são difíceis. É um jogo onde temos de ganhar, não se pode pensar que temos o próximo jogo, que temos, mas é importante vencer e é isso que vamos tentar fazer.""Vale o que vale, vale o mesmo do que o borrego das competições europeias. Isto muda tudo de um momento para o outro. Podemos sempre ganhar o próximo jogo, e quando acabar este, aconteça o que acontecer, estamos sempre convencidos que vamos ganhar o próximo jogo ao Famalicão. Este é o nosso pensamento. Temos de nos focar no que temos de fazer, nos nossos posicionamentos, o que de mal fizemos lá, principalmente na 1ª parte. Foi esse o nosso foco. Vamos estar fortes no jogo.""Obviamente temos de fazer uma gestão do plantel. Se formos a ver a equipa do último jogo [com o Moreirense], os jogadores que estavam no banco muitos deles são titulares. O Feddal não jogou e é titular, o Matheus Nunes é titular, o Neto só saiu porque teve uma lesão… Se formos ponto a ponto não há realmente uma equipa titular. Obviamente que há jogadores que são sempre importantes e que aparecem em certos momentos da época. Se olharmos ao plantel do Sporting todos os jogadores são titulares. Vamos apresentar a melhor equipa para vencer o Famalicão.""Temos o nosso público, apesar de no passado termos sido tão fortes nos jogos fora como em casa. O único problema é mesmo o Afonso, que trata do relvado. Já está preocupado com uma série de jogos. De resto é ganhar. Sabemos que há pressão e o público ajuda-nos muito, porque empurra-nos para a vitória. Mas se não estivermos ao nosso nível, e tem muito a ver com a intensidade do jogo, eles vão demonstrar que não chega. E acho que isso é importante a equipa sentir", terminou.