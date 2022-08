"Estou insatisfeito por perder um jogador como o Matheus. Azia? O míster Sérgio Conceição mesmo sendo campeão está sempre mais aziado que eu. Temos personalidades diferentes, não estou contente, é um jogador que faz falta, não contava perdê-lo", disse.E continuou: "O Matheus foi vendido para fazer face a coisas básicas do clube e não vamos ser nós a estragar a esse conforto. É difícil contratar nesta altura, não queremos joagdores abaixo do nosso nível neste momento. Não tenho ideia nenhuma. Sou um treinador que precisa de tempo para amadurecer as ideias, mas não iremos gastar o dinheiro do Matheus".

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o FC Porto, marcado para sábado às 20H30 no Estádio do Dragão.