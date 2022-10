Rúben Amorim: «Não estou nada preocupado com o meu lugar»

Rúben Amorim lamentou este sábado a derrota do Sporting com o Arouca, que deixa os leões a 12 pontos do líder Benfica. Na conferência de imprensa após o encontro, o treinador dos verdes e brancos admitiu ainda que não olha para a tabela classificativa.





"Não marcámos e sofremos nas poucas oportunidades que o Arouca teve. Houve algumas transições do Arouca na primeira parte e poucas na segunda. Sofremos o golo de bola parada e agora é pensar no próximo jogo", começou por dizer Rúben Amorim."Isso não interessa, o que interessa é ganhar. Estamos a ganhar, mas sem manter a consistência especialmente nos jogos fora. Não é muito normal na nossa equipa e temos de melhorar.""Dário [Essugo] jogou muito bem, não só defendeu bem como criou oportunidades. Nazinho criou bem do lado esquerdo. Tivemos dinâmicas que não teríamos com os outros jogadores. Cada um faz a sua análise, mas para mim não foi por causa das mudanças.""Tem o peso de sempre, temos sempre de ganhar senão voltamos aos problemas que os grandes têm quando não ganham. Já demos a volta uma e outra vez. Está a tornar-se uma época difícil, que podemos sempre dar a volta. É uma competição diferente, precisamos de ganhar em casa e é isso que vamos tentar.""O terreno de jogo também não estava muito bom, mas não foi por isso. Rodámos bem a bola e criamos oportunidades, senão nem conseguiríamos criar tanto. Não concordo com isso. A transição que deu no canto foi um mau passe do Pote. O relvado criou alguma dificuldade, mas não foi esse o problema.""Sim, sem dúvida. Não se pode pôr em causa a minha capacidade de continuar a trabalhar. Fico muito frustado, porque também não estava habituado e não podemos ter esta inconsistência. Sei a profissão que tenho, não estou nada preocupado com o meu lugar. O meu objetivo é preparar sempre a equipa para o próximo jogo, no fim do campeonato fazemos essa avaliação. Sei da exigência que me é pedida. Não sofro porque os adeptos estão tristes ou desanimados. É óbvio que mexe com todos, mas fico triste porque não conseguimos ganhar e essa responsabilidade é minha. Sinto uma frustração muito grande. Sei que os adeptos não estão contentes, mas no fim da época fazemos a avaliação. Já dei a volta a coisas mais difíceis na vida.""A reflexão é que não conseguimos ganhar e ser consistentes. Isto é muito maior que um trambolhão na tabela. É sermos consistentes e não sofrer golos a toda a a hora. Não olho para a tabela, temos responsabilidade de ser melhores. Estou a dar o meu máximo, tenho a consciência tranquila, mas a responsabilidade é minha, porque já vimos este filme pelo menos três vezes no campeonato."