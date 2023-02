Rúben Amorim: «Não fazemos as coisas porque os adeptos querem»

Horas antes do fecho do mercado e já com a saída de Porro oficializada, Rúben Amorim fez um balanço positivo declarando-se "confiante" para o futuro. Entre alguns recados nas entrelinhas, com destinatários definidos, de forma direta e indireta, o técnico lembrou que no Sporting há "um rumo" que será seguido, mesmo com decisões que possam não ser as mais populares... no universo leonino.

"Fico mais tranquilo quando não fazemos as coisas à pressa ou porque estamos nesta posição [desportiva]. Também não fazemos as coisas porque os adeptos querem outro tipo de jogadores – e eu tenho noção dos jogadores que estamos a falar. Quando temos um rumo fico tranquilo, e cá estaremos no fim para assumir as responsabilidades", garante o treinador, de 38 anos, que se mostra confiante na estratégia seguida em Alvalade: "Estamos a fazer o nosso caminho com rigor e transparência, independentemente dos resultados não estarem como queríamos. Quando assim é, tudo se torna mais fácil."

A aposta em Diomande

Admitindo que passou dias "stressado" e que gostava que o mercado de inverno tivesse "fechado mais cedo", Rúben Amorim utiliza a contratação de Diomande ao Midtjylland para apontar o caminho traçado. "É um jogador com muito talento e as pessoas não sabem a quantidade de clubes que tinha atrás dele. Nós conseguimos, às vezes, porque arriscamos, e dizemos aos miúdos que vêm para a equipa principal. Este é o nosso projeto e é assim que vamos crescer pois, em caso contrário, estaremos sempre a vender os 'Porros'", assinala.

Reforçando este ponto de vista, o treinador ainda relativiza o investimento feito no central, de 19 anos, e critica o crítério de comparação das transferências do Sporting em relação aos rivais. "Aqui as contas são feitas para parecer muito dinheiro e, para nós, o jogador mais caro da história é um dia normal em outros clubes. Eu fico estupefacto com as contas que fazem... No caso do Paulinho quase que meteram o dinheiro da gasolina", vincou, antes de recordar Nuno Mendes e Porro: "Em dois laterais fizemos quase 50 M€ por cada um, se fizermos as contas com o Edwards."

Clássico? Pede... critérios "iguais"

O Sporting foi derrotado na final da Allianz Cup pelo FC Porto, mas Rúben Amorim garante que a sua equipa "está a crescer nos jogos grandes", e pede aos seus jogadores que sejam "cada vez mais agressivos". "Eles não se têm de habituar à forma de jogar do Otávio ou do Pepe... Outras pessoas é que se têm de habituar e eles têm que ser cada vez mais assim. As coisas têm de ser iguais para os dois lados. Se forem, estamos de acordo". Sobre a expulsão de Paulinho – e antes de conhecer o castigo –, o técnico defende que nem sempre é fácil manter o sangue frio. "É um jogador experiente mas, em certos momentos, é difícil manter a calma. Eu como treinador sei que as confusões acontecem", reconhece.