Rúben Amorim: «Não fazemos qualquer poupança nem provocamos amarelos»

Sporting defronta amanhã o Famalicão com cinco jogadores em risco para o clássico , um cenário que não vai interferir em nada com o planeamento de Rúben Amorim para este jogo. Esgaio, Porro, Palhinha, Sarabia e Pote são os jogadores nesta situação, mas o treinador do Sporting não fala em gestão."Penso que estão todos disponíveis. O Esgaio no último jogo ficou de fora mas já voltou. Sinto o grupo muito entusiasmado, sangue novo ajuda nestas fases. Desperta os jogadores, há movimentações, e isso é tudo bom. Não houve uma preparação especial, a única maneira de os manter focados é não poupar um único jogador. Temos o Sarabia, o Pote, o Porro e o Esgaio, jogadores que têm sido importantes, e nós não fazemos qualquer poupança ou provocamos amarelos, eles percebem que o treinador só está focado em ganhar, e quem estiver apto para jogar com o FC Porto, joga. Vamos fazer esta gestão. Se o Palhinha levar amarelo, meto o Ugarte. E eu estou ansioso por metê-lo às vezes, mas o Palhinha não deixa. Temos de estar frescos. Em relação a este tipo de jogos, é sempre bom, ir ao City, voltar ao Dragão, etc. Eles vão ficar habituados, vejo isto com muito entusiasmo, e estão todos focados no jogo porque o treinador assim o exige. Nunca viveram isto e o melhor deste mundo é jogar Champions, finais, lutar por campeonatos", afirmou.