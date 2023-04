Rúben Amorim: os "erros não forçados", os motivos para a saída de Diomande e Ricardo Esgaio "ao seu nível"

Rúben Amorim: «Estive para tirar Pote ao intervalo...» Rúben Amorim: «Estive para tirar Pote ao intervalo...»

Rúben Amorim: «Agora cada vez que ouvimos notícias do Porro parece que estão a falar do Esgaio em Inglaterra...»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, analisou o triunfo dos leões (2-1) em casa, diante do Famalicão, em jogo da 30ª jornada da Liga Bwin."Foi um jogo difícil. Não fizemos um bom jogo. Na primeira parte não assentámos muito bem o jogo. Tivemos muitas transições às vezes com vantagem numérica e não decidimos bem. Como tínhamos essas situações não precisámos de assentar muito o jogo. Senti que o jogo foi muito dividido porque as nossas posses de bola foram muito curtas. Acabámos por marcar um golo e nem estávamos a fazer muito por isso. Na segunda parte, marcámos o golo e entrámos melhor. No nosso melhor período, com o jogo claramente controlado, perdemos uma bola a meio-campo e sem qualquer tipo de pressão... Sofremos o golo com o Famalicão a ter dificuldades em chegar aos nossos jogadores. Depois, a partir daí complicou-se tudo. Tivemos algumas oportunidades e o Famalicão também mas acho que foi esse o resumo do jogo", disse à Sport TV, falando depois na conferência em "erros não forçados"."Na bola que perdeu na 1ª parte, ficou ali com uma dor e notou-se muito no rendimento dele. Acontece, são jogos assim. Tem 19 anos. Não queria estar a massacrar aquela zona e acabou por ser substituído. Foi um bocadinho das duas coisas. Não estava no melhor dos dias mas estava com uma dor que o estava a limitar claramente"."Acima de tudo, vejo rendimento que tivemos quando o Trincão entrou no último jogo. Durante a semana, confirmou-se isso. Nós sabíamos que íamos ter espaço entre linhas se nos quisessem pressionar. Foi o que aconteceu por vezes com o Famalicão. Desta vez foi um bocadinho ao contrário, com o Chermiti a dar-nos mais profundidade e ajudou-nos a dominar melhor o jogo. A ideia foi continuar o que fizemos em Guimarães para transportar para este jogo.""Para mim não foi nada surpreendente (risos). Surpreendente foi ser só perto dos 60 minutos. Se há jogador que pode ter dias menos inspirados é o Pedro Gonçalves. Foi sem dúvida um dia menos bom. Está sempre lá, raramente roda. Hoje não estava bem saiu como todos os outros""Merece uma palavra de apreço mas nada mais do que isso. Aquilo que digo quando teve momentos maus, a vida é mesmo assim. Agora está a jogar ao seu nível. Foi mais um jogo, parabéns pelo primeiro golo (risos). Já vem tarde. Foi um jogo normal, de qualidade sempre do que estou sempre à espera do Esgaio"."Vencer todos os jogos e melhorar. Olhando para este jogo, corremos às vezes muito e mal. Quando assentámos o jogo, mostrámos que possivelmente após o segundo golo tivemos um bom momento. O objetivo não é só ganhar mas temos de melhorar. Olhando para este jogo, não podemos retirar assim tanta coisa boa. O objetivo é ganhar e melhorar a forma de jogar."