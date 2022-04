Rúben Amorim: «Não imaginam de onde viemos. Nós não esquecemos...»

Após ser eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal, com derrota em casa do FC Porto (1-0), Rúben Amorim lembrou a evolução da equipa do Sporting nos últimos anos."Não imaginam de onde viemos. Nós não esquecemos, não foi assim há tanto tempo. Da mesma forma que o fizemos, vamos dar a volta. O ponto onde começámos não tem nada a ver. Isto é futebol. O que vivemos foi uma transformação. Perdemos dois títulos, houve tempos em que certas equipas não iam a decisões. Nós vamos. Há que encarar com com naturalidade para sermos melhores", frisou o treinador verde e branco à Sport TV."Na primeira parte tivemos várias saídas, muito mais do que o FC Porto. Houve uma ou outra, mas foram segundas bolas, em que nós dávamos a posse. Isso faz parte das características do FC Porto, pressionam bem na frente e nós saímos a jogar. Esperava um jogo demora nos jogadores para encontrar espaços. Esperava-o, porque vínhamos condicionados pelo primeiro jogo, que foi mais determinante do que este. Não conseguimos dar a volta, agora é pensar no próximo jogo", disse, na análise à partida."Temos de saber que falta o segundo lugar. Não vivemos um momento bom, mas faz parte do trajeto de um treinador. É importante estar na Champions, para encaixar dinheiro e manter o grupo, para não dar passos atrás. Ganhámos vários títulos, perdemos dois numa semana. Isso faz parte da nossa profissão, temos agora de ter a mesma força. Estamos prontos para preparar a próxima época. Ficando em segundo, que não está garantido. Vivemos um mau momento e é enfrentá-lo como é", vincou Amorim.