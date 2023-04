Rúben Amorim: «Não jogamos só para esta época, jogamos para o futuro do Sporting»

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, analisou as incidências do encontro com o Gil Vicente, em Barcelos, que culminou com um empate (0-0) em jogo da 25ª jornada da Liga Bwin."Faltou fazer golo. Às vezes nem era o caso de fazer golo, foi o penúltimo passe. Muitas vezes com jogadores entrelinhas a carregarem a bola para cima da defesa do Gil Vicente, com o adversário em inferioridade. Não fomos, nesse aspeto, a equipa que deveríamos ter sido, vencendo o jogo dessa forma. Demos o máximo, encostámos o Gil Vicente, que é uma equipa muito bem organizada, mas não conseguimos marcar", começou por dizer à Sport TV."Desespero nos minutos finais? Obviamente. O tempo começa a passar, não conseguimos marcar, apesar das oportunidades que temos, e algumas que quase temos ou devíamos ter, com passes um bocadinho para trás que atrasa a transição. Portanto, com o desenrolar do jogo queremos muito ganhar. Nesta fase, a empatar ou a perder, nesta fase temos de ir para cima do adversário para vencer o jogo. Foi isso que fizemos mas não conseguimos marcar.""Isso pesa mas o passado não interessa. Interessa o futuro. Com os objetivos alcançados ou não, esta época acabará. Temos de melhorar passo a passo. É esquecermos o passado. Não me quero agarrar a isso e não quero que os meus jogadores se agarrem a isso. É normal, o Adán, experiente como é, reconhece isso, mas nós jogamos para o futuro e não jogamos para o passado. Hoje fizemos tudo para ganhar. Vamos ver lance a lance, e quando temos de fazer o passe certo no momento certo porque somos jogadores de uma equipa grande que não pode falhar. Quando não conseguimos isso, com o tempo a passar, a correr o tempo inteiro atrás dos adversários, isso queria ansiedade nos jogadores. Agora é pensar no próximo que este já é passado.""O futuro já estava complicado, não vamos deitar a toalha ao chão. Tudo pode acontecer para o fim. Não jogamos só para esta época, jogamos para o futuro do Sporting. A equipa está bem. Falta-nos aquele instinto matador que as grandes equipas têm. Já conquistámos muita coisa no sentido do crescimento. Falta esse passo e vamos dá-lo. Temos de concretizar as nossas oportunidades e, acima de tudo, temos de ser mais fortes na decisão no momento de criar o espaço completamente aberto para finalizarmos na baliza com o guarda-redes. Portanto, há que olhar para esses pontos, não olhar para o passado e sim para o futuro.""Eles percebem que esse é o caminho. Percebem quando está muito complicado e quando veem a equipa a dar tudo, a encostar o Gil Vicente à sua baliza... Eles veem que a equipa deu tudo e não conseguimos marcar. Quando assim é, os adeptos olham para uma equipa que se esforça ao máximo, que está a passar uma época difícil mas vamos em frente. Acredito que os adeptos, nesse aspeto, não estão a olhar para o passado e estão a olhar para o futuro. Há futuro aqui. É olhar e o futuro é já o Casa Pia."