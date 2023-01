Rúben Amorim: «Não olho para a posição de lateral como uma obsessão»

Rúben Amorim foi esta segunda-feira questionado sobre o interesse em Van Ewijk, lateral-direito que é forte hipótese para o lugar de Porrom, como Record adiantou "Mercado? É mais do mesmo, temos alguns alvos a pensar para agora como no futuro. Poderão entrar... não olho para a posição de lateral como uma obsessão a contratar porque conto com o Porro. Em Portugal, as equipas estão a usar agora muito o 4x4x2, como Vizela ou Benfica, e nós vamos fazer essa avaliação e ver como jogaremos para a próxima época", disse na conferência de imprensa de antevisao ao jogo com o Arouca (terça-feira às 19h45).